Именитый Боб Арум назвал современного боксера, который бы побил Мейвезера

Talksport. Теренс Кроуфорд и Флойд Мейвезер

Известный промоутер Боб Арум назвал современного боксера, который смог бы победить бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

«Кроуфорд побил бы Мейвезера. Бойцовское айкью Кроуфорда, парня с такими габаритами, уникальное, поскольку у него есть одна вещь, которой нет у других бойцов – это то, что он двусторонний боксер, он эффективен в любой стойке. Это мы и увидели в поединке с Эрролом Спенсом», – сказал Арум.

Кроуфорд 3 августа в Лос-Анджелесе проведет первый поединок в 1-м среднем весе против Исраила Мадримова из Узбекистана.

Ранее известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас назвал Теренса Кроуфорда боксером, который смог бы доминировать в любую эпоху.

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