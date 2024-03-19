Бой будет. Богачук получил нового соперника вместо Фундоры

Instagram. Сергей Богачук

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук станет участником вечера бокса, который 30 марта состоится в Лас-Вегасе (США).

Ранее стало известно, что Богачук лишился соперника – Себастьяна Фундоры. Тот был назначен новым соперником Тима Цзю в главном бою предстоящего ивента взамен Кита Турмана, который выбыл из строя из-за травмы. На кону в мейнивенте будут стоять чемпионские пояса WBO и WBC.

Как заявил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, Богачук оспорит временный титул WBC в бою с Брайаном Мендосой.

sport.ua