Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик, являющийся чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF, готовится к предстоящему поединку за звание абсолютного чемпиона хевивейта против обладателя пояса WBC Тайсона Фюри.

Звездный боксер показал фрагмент из тренировки, где он танцует под песню «Разговор с тобой» в исполнении Иво Бобула.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

ВИДЕО. Усик зажег на тренировке под украинскую песню

sport.ua