Гран При Мадрида пока не привлёк частных инвесторов

В 2026-м Гран При Испании примет новая трасса в Мадриде, проложенная вокруг выставочного комплекса IFEMA. Авторы проекта уверяют, что он сулит немалую коммерческую выгоду, но пока интерес со стороны бизнеса, который мог бы взять на себя часть расходов, не так велик, как ожидалось.

По данным Soy Motor, на этой неделе представитель городского совета Мадрида признал, что промоутер этапа – компания IFEMA, понесет убытки, связанные с организацией гонки как в этом, так и в 2025 году.

Энграсия Идальго, глава совета по экономике, инновациям и финансам: «После того, как IFEMA получила права и были проанализированы различные схемы управления, мы подписали с ними контракт, с множеством дополнительных условий, но не нашли компанию, которая хотела бы разделить эти риски.

Я не сомневаюсь в том, что Гран При окажет значительное влияние на городскую экономику и станет прибыльным, но это произойдёт не сразу. Ожидаемая прибыль от текущей деятельности IFEMA в 2024 и 2025 годах компенсирует убытки от подготовки к этапу Формулы 1, а потом этап станет прибыльным для IFEMA».

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