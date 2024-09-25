Пекин. Чжан Шуай прервала рекордную серию поражений, Костюк узнала свою первую соперницу

Результаты матчей первого игрового дня на турнире WTA 1000 в Китае

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элина Аванесян (Армения) – Эмина Бекташ (США, LL) 6:2, 7:5

Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Лаура Зигемунд (Германия) 6:4, 7:6(3)

Пэйтон Стёрнс (США) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:2, 6:4

Хейли Баптист (США, Q) – Варвара Грачёва (Франция) 6:0, 6:3

Кэти Волынец (США) – Далма Галфи (Венгрия, Q) 7:5, 6:1

Наоми Осака (Япония) – Лучия Брондзетти (Италия) 6:3, 6:2

Тэйлор Таунсенд (США) – Мартина Тревисан (Италия) 6:2, 4:6, 6:3

Клара Бюрель (Франция) – Тамара Корпач (Германия, LL) 6:3, 5:7, 6:3

Чжан Шуай (Китай, WC) – Маккартни Кесслер (США) 7:6(5), 7:6(1)

Грет Миннен (Бельгия) – Эрика Андреева (-) 7:5, 6:2

Алиша Паркс (США, Q) – Ван Цян (Китай) 1:6, 6:4, 6:2

София Кенин (США) – Ана Богдан (Румыния) 7:5, 6:2

Виктория Томова (Болгария) – Леся Цуренко (Украина) 6:3, 6:3

Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) – Ангелина Калинина (Украина) 6:4, 6:0

Ван Синьюй (Китай) – Май Хонтама (Япония, LL) 6:1, 6:3

Диан Парри (Франция) – Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй, Q) 4:6, 6:0, 6:0

Кэти Волынец сравняла счёт в очных встречах с Далмой Галфи, которой проиграла в 2022 году на травяном турнире ITF W100 в Илкли. Дальше американка встретится с Мартой Костюк, посеянной под 14-м номером. Ранее теннисистки не играли друг против друга.

Чжан Шуай одержала свою первую победу с января прошлого года, когда вышла во второй круг турнира WTA 250 в Лионе. После того китайская теннисистка проиграла 24 матча подряд, что стало рекордом как в женском, так и в мужском Туре. В следующем круге Чжан Шуай сыграет против восьмой ракетки мира Эммы Наварро.

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