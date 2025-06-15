Берлин. Марта Костюк против Эммы Наварро в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк стартует на травяном турнире WTA 500 в Берлине. Матч против 10-й ракетки мира откроет игровой день на Центральном корте турнира в 12:30 по киевскому времени



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 16/06/2025): 231/140

Призовые за карьеру: $5,940,988



Дата рождения: 18/01/2001 (24 года)

Место рождения: Нью-Йорк, США

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2025 – Merida; 2024 – Hobart)

Высший рейтинг WTA: 8 (09/09/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 16/06/2025): 222/127

Призовые за карьеру: $4,566,343

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H2H: 0-2

2024 | US Open (Grand Slam) | хард | R32 | Наварро 6:4, 4:6, 6:3

2024 | Торонто (WTA 1000) | хард | R16 | Наварро 7:5, 7:5

История на турнире

Марта Костюк – 0/1 | Костюк второй год подряд выступит на соревнованиях в Берлине – в прошлом году она проиграла в первом круге Дарье Касаткиной.

Эмма Наварро – 0/1 | Наварро также второй раз сыграет в Берлине – в прошлом сезоне она проиграла в первом раунде Катержине Синяковой.

Выступления на траве (на 16/06/2025):

Марта Костюк – 16/16 (0/0 в этом году)

Эмма Наварро – 15/7 (1/1 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает небольшим фаворитом матча Эмму Наварро и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,72. На победу Марты Костюк предлагается коэффициент – 2,16 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Берлине)

Марта Костюк – 17/12

Grand Slam – 2/2 | Australian Open – R3, Roland Garros – R1

WTA 1000 – 14/6 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4, Рим – R4

WTA 500 – 0/3 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1

Billie Jean King Cup – 1/1

Эмма Наварро – 18/14

Grand Slam – 4/2 | Australian Open – 1/4, Roland Garros – R1

WTA 1000 – 4/6 | Доха – R2, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R2, Мадрид – R3, Рим – R3

WTA 500 – 10/6 | Брисбен – R1, Аделаида – 1/4, Мерида – ТИТУЛ, Чарльстон – 1/4, Штутгарт – R2, Страсбург – 1/4, Лондон – 1/4

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – П, П, В, В, В

Эмма Наварро – П, В, П, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 26/21 | Костюк проведет в этом сезоне уже восьмой поединок против теннисистки из США. Украинка одержала три победы (Гауфф, Монтгомери, Доулхайд) и потерпела четыре поражения (Крюгер, Анисимова, Кенин, Пегула).

Эмма Наварро – 5/3 | Наварро впервые в этом году сыграет против теннисистки из Украины. Эмма выиграла в четырех последних матчах против украинок, обыграв в прошлом году дважды Марту Костюк и по разу Лесю Цуренко и Элину Свитолину.

• Марта Костюк проведет 222-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 119 побед (54%).

• Эмма Наварро проведет 142-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 83 победы (59%).

• Марта Костюк 33-й раз сыграет против теннисистки топ-10 и будет бороться за свою 10-ю победу. В этом сезоне Марта победила Коко Гауфф (№3) в Дохе, после чего проиграла в поединках против Чжэн Циньвэнь (№9) в Индиан-Уэллс, Джессики Пегулы (№4) в Майами и первой ракетки Арины Соболенко (Мадрид, Рим).

Ситуация перед матчем:

Марта Костюк проведёт первый турнир после неожиданного поражения на старте Ролан Гаррос. Украинка отказалась от выступления в Париже в парном разряде и таким образом не имела игровой практики уже три недели. Трава — не самое комфортное покрытие для Марты, хотя на трёх последних Уимблдонах она неизменно доходила до третьего круга. Безусловно, этот турнир в первую очередь рассматривается как подготовительный к травяному “мэйджору”, и получить в первом же раунде теннисистку из топ-10 — не самый удачный жребий с точки зрения набора матчевой практики. С другой стороны, Наварро сейчас не демонстрирует свой лучший теннис, и, возможно, для отдохнувшей Марты сыграть с повышенной мотивацией против топ-соперницы — это лучший сценарий развития событий.

Эмма Наварро также проиграла в первом круге в Париже, взяв лишь один гейм у испанки Боусас-Манейро, но уже успела провести один турнир на траве. В Лондоне она отыграла матчбол в поединке против Беатрис Аддад Майи, после чего в двух сетах уступила будущей финалистке соревнований Аманде Анисимовой (3:6, 3:6). Эмма чувствует себя значительно комфортнее на траве — в прошлом году она дошла до полуфинала в Бад-Хомбурге и до четвертьфинала на Уимблдоне. С учётом того, что она уже адаптировалась к специфике покрытия в этом сезоне, именно Наварро выглядит небольшим фаворитом поединка.

Победительница этого матча получит 13 651 евро призовых и 60 рейтинговых очков. Проигравшая – 9 829 евро призовых и 1 рейтинговое очко.

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btu.org.ua