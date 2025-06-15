Одного тайма было недостаточно. Бавария отметилась рекордным счётом на Клубном чемпионате мира

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"Бавария" отметилась рекордным счётом на Клубном чемпионате мира.

Победа немецкого гранда над "Окленд Сити" стала самой крупной в истории Клубных чемпионатов мира.

Разгромные результаты Клубного чемпионата мира:

17.12.2019. Аль-Садд – Эсперанс 2:6 (матч за пятое место)

18.12.2008 Гамба Осака – Манчестер Юнайтед 3:5 (полуфинал Клубного ЧМ)

18.12.2013 Монтеррей – Аль-Ахли 5:1 (матч за пятое место)

18.12.2011 Сантос – Барселона 0:4 (финал)

21.12.2023 Манчестер Сити – Флуминенсе 0:4 (финал)

22.12.2018 Касима Антлерс – Ривер Плейт 0:4 (матч за третье место)

22.12.2018 Реал Мадрид – Аль-Айн 4:1 (финал)

14.12.2006 Барселона – Америка 4:0 (полуфинал)

15 декабря 2011: Аль-Садд – Барселона 0:4 (полуфинал)

16.12.2014: Крус Асуль – Реал Мадрид 0:4 (полуфинал)

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К слову, "Бавария" победила новозеландскую команду со счётом 10:0. Голами за мюнхенский клуб отметились Мусиала (хет-трик), Мюллер (дубль), Коман (дубль). Олисе (дубль) и Бое.

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