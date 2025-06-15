Кличко намерен провести бой с Фьюри. Возвращение легенды зависит от Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, легенда мирового и украинского бокса Владимир Кличко намерен провести следующий бой против британца Тайсона Фьюри.

Об этом сообщил известный тренер Джеймс Али Башир, который ранее работал с украинцем. По словам наставника, возвращение легенды зависит от решения действующего чемпиона мира Александра Усика:

«Я очень часто общаюсь с Владимиром. Последний раз мы говорили с ним примерно девять дней назад. Он ждет, что будет делать Усик. Кличко имеет огромное желание вернуться на ринг, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри. После этого он может окончательно закрыть дверь своей карьеры», – сообщил Башир.

Кличко готов возобновить выступления на профессиональном ринге, но сделает это только ради титула чемпиона мира. По этой причине, украинский боксер ждет своего соотечественника Александра Усика, который может оставить один из поясов вакантным после победы над Даниелем Дюбуа 19 июля.

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sport.ua