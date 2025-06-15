Расселл: Это действительно хороший день!

Джордж Расселл выиграл Гран При Канады, одержав свою четвёртую победу, и это первое такое достижение Mercedes в 2025 году. Более того, Кими Антонелли тоже поднялся на подиум.

Джордж Расселл (1-й): «Так здорово вновь подняться на высшую ступень подиума! Последний раз это было в Лас-Вегасе, а на этой трассе в прошлом году мне казалось, что мы упустили победу. Зато сегодня нам удалось выиграть благодаря замечательному вчерашнему подиуму, но я также рад видеть на подиуме Кими!

Это замечательный день для всей нашей команды, для всех, кто напряжённо трудится на базе, чтобы мы вновь могли бороться за победы! В общем, у нас отличный повод для радости!

Сегодня немного прохладнее, а достоинства машины в полной мере проявляются именно в таких условиях. Посмотрим, как наши дела пойдут на следующих гонках, но сегодня надо радоваться этой победе. Время покажет, как будут развиваться события, но в прошлом году именно мы выиграли гонку в Австрии.

Сейчас надо насладиться этим моментом, тем более что перед началом уик-энда у нас не было особых ожиданий, но всё получилось наилучшим образом. Так что сегодня действительно хороший день!»

Кими Антонелли (3-й): «Пришлось пережить немало стрессов, но я очень доволен! Я хорошо стартовал, смог вырваться на 3-ю позицию, после чего просто старался держаться в группе лидеров.

На последнем отрезке я, пожалуй, слишком агрессивно атаковал, когда ехал позади Макса, и это не прошло бесследно для моей передней левой шины, поэтому под конец у меня начались сложности, и я начал волноваться, но я очень доволен, что смог подняться на подиум.

Безусловно, эта трасса подходит нашей машине, и W16 прекрасно работала во все дни уик-энда – надеюсь, мы сможем сохранить набранный темп и на следующих Гран При».

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