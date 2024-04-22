Ваулз: Мы переживаем, что не смогли ничего заработать

Гран При Китая стал ещё одним этапом сезона, где гонщикам Williams не удалось заработать очки – Алекс Элбон занял 12-е место, а Логан Сарджент был последним из финишировавших, к тому же получил штраф. Итоги уик-энда подвёл Джеймс Ваулз, руководитель британской команды.

Джеймс Ваулз: «Первый этап сезона, в программу которого входил спринт, уже позади, и он прошёл интересно, но был трудным. Думаю, что новый формат такого уик-энда оказался неплохим, однако мы переживаем, что не смогли ничего заработать.

При этом для нас совершенно очевидно, что на всех уже состоявшихся этапах наше отставание от других команд не превышает одной десятой или даже меньше. Вообще соперничество по всему пелотону носит очень острый характер, в том числе это видно по темпу машин разных команд. Наша главная задача – постараться повысить скорость FW46 как можно быстрее, ведь мы в очередной раз немного отставали, прежде всего от Haas и Alpine.

К этапу в Майми команда готовит ряд технических новинок, которые позволят сделать машину эффективнее, но процесс модернизации шасси продолжится и после этого. Полагаю, главные выводы, которые мы должны сделать после Гран При Китая, заключаются в том, что мы не лучшим образом отработали в плане тактики и в конечном итоге в этой ситуации не могли претендовать на очки.

К тому же Логан Сарджент был оштрафован за обгон Нико Хюлкенберга, совершенный, когда на трассе был автомобиль безопасности. Однако то, что всё произошло именно так, видно только при просмотре записей этого эпизода, сделанных бортовыми камерами. Логан был уверен, что разница в скоростях была такая, что он успеет опередить машину Haas до того, как пересечёт линию.

Но это ещё один урок, который надо усвоить. Мы просто должны во всех отношениях действовать лучше, более эффективно применять весь имеющийся у нас арсенал систем, чтобы предотвращать подобное развитие событий.

Главный же вывод такой: мы понимаем, что отстаём, но до конца чемпионата ещё далеко, и сейчас надо научиться в полной мере использовать потенциал машины, а также заниматься модернизацией техники быстрее, чем это делают наши соперники. Тогда мы сможем начать зарабатывать очки».

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