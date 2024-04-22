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Футбол

У Трубина худшая оценка среди игроков основы

Какие оценки получил Анатолий?

У Трубина худшая оценка среди игроков основы

Getty Images / Global Images Ukraine

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    • В матче 30-го тура Лиги Португалии сыграли матч "СК Фаренсе" — "Бенфика", матч закончился со счетом 1:3.

    У украинского голкипера за этот матч один сейв, один перехват, 24 из 26 точных передач, из которых 2 точные длинные передачи и две неточные. Статистический портал SofaScore поставил оценку 6.8, а WhoScore 6.9.

    Напомним, что в нынешнем сезоне это 25-й матч для Трубина в футболке "Бенфики". Летом 2023 года молодой голкипер перешел из донецкого "Шахтера" за 10 млн евро.

    www.ua-football.com

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