Нere we go. Атлетико договорился о подписании хавбека Аталанты

Мадридский "Атлетико" достиг договоренности с "Аталантой" о трансфере левого полузащитника Маттео Руджери.

Как пишет Фабрицио Романо, сумма сделки составит 20 миллионов евро, включая бонусы.

Переход 22-летнего итальянца в испанский гранд находится на финальной стадии. Для полузащитника уже запланировано прохождение медицинских тестов, после которых ожидается официальное объявление о его присоединении к "Атлетико".

Руджери в сезоне 2024/25 сыграл 38 матчей за "Аталанту", в которых отдал 3 результативные передачи.

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