Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян обновили свои личные рекорды, Сачко и Марченко ухудшили свое положение в мировой классификации

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов

Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе опустился на 189-ю строчку (-8), а второй номер украинского рейтинга Илья Марченко потерял одну позицию и занимает 240-е место.

Третья ракетка Украины Вадим Урсу вновь обновил свой рейтинговый рекорд — на этой неделе он занимает 349-ю строчку в мировой классификации (+6).

Немного ухудшил свои позиции Эрик Ваншельбойм — 407-е место (-4), а Алексей Крутых упал на 425-е место (-20). Улучшил свой личный рекорд в рейтинге Юрий Джавакян, который занимает теперь 478-е место (+1).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP / ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 60-е место в мировой классификации. Владислав Манафов занимает 136-е место (-1), а Владимир Ужиловский — 230-ю позицию (+3).

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