Индиан-Уэллс. Цуренко узнала первую соперницу в основе

На турнире WTA 1000 в США завершились матчи в отборочной сетке

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В своём стартовом раунде Леся Цуренко встретится с Лив Ховди, которая выиграла оба своих матча в квалификации, победив Александру Саснович (-) и Гарриэт Дарт (Великобритания).

18-летняя американка впервые в карьере выступит в основной сетке турнира WTA. Также напомним, что в 2022 году Ховди стала чемпионкой на юниорском Уимблдоне.

btu.org.ua