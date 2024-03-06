Михайленко определился с составом юношеской сборной Украины на матче элит-раунда Евро U-19

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко определился с составом на поединки элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19 лет .

Об этом сообщает УАФ.

Отметим, что в состав попал Кристиан Шевченко, сын президента УАФ Андрея Шевченко, недавно ставший гражданином Украины.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Кравец (Шахтер Донецк), Владислав Крапивцов (Днепр-1 Днепр).

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все – Динамо Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба – Шахтер Донецк), Иван Ермачков (Вупперталь, Германия), Максим Стрюков (Ганновер 96, Германия). /p>

Полузащитники: Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо Киев), Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Максим Мельниченко (Днепр-1 Днепр), Геннадий Синчук (Металлист Харьков) , Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Рамик Гаджиев (Днепр-1 Днепр), Михаил Дубровный (Гент, Бельгия), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Кристиан Шевченко (Вотфорд, Англия).

Сборная Украины U-19 сыграет на групповом этапе элит-раунда квалификации Евро-2024 со сверстниками из Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Хозяевами минитурнира будут македонцы, поединки состоятся с 20 по 26 марта в Скопье на стадионах «Makedonija Gjorce Petrov» и «FFM Training Centre».

Победители групп выйдут в финальную стадию турнира , которая состоится с 15 по 28 июля 2024 и станет отбором от УЕФА на чемпионат мира-2025 U-20.

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