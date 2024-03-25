Ребров: Для меня большая честь работать на Украине и для Украины

Во вторник, 26 марта, сборная Украины сыграет против сборной Исландии за выход на чемпионат Европы 2024 года. Традиционно за сутки до игры состоялась пресс-конференция главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва.

Готов сыграть Цыганков завтра?

— Надеемся, он тренируется несколько дней, завтра примем решение. Сейчас он всего два дня тренируется, самое главное его физические кондиции.

— В матче с Боснией и Герцеговиной вы перешли на схему с двумя форвардами. Есть ли возможность увидеть завтра игру с двумя форвардами?

— Да, есть возможность.

— Перед вами из медиа общался ваш оппонент, он заметил, что Украина испытывает давление этого решающего поединка и это может сыграть для них на руку. Как вы считаете, испытывает ли команда давление и какое моральное состояние у команды за последние дни?

— Я думаю, что не только игроки испытывают это давление, но и вся Украина, каждый день мы страдаем от ракетных обстрелов. Я думаю, что игроки понимают, для кого они играют. Эта игра важна для всех нас. Я не могу сказать, что это давление, я перед игрой сказал ребятам, что нам очень важно сделать то, что вы любите, то, что можете. Сделать это качественно на поле, поэтому завтра игроки должны сосредоточиться на игре и не думать о других делах.

— Какая наибольшая угроза от Исландии?

— Это крепкая команда с качественными игроками, мы понимаем, какой это сильный для нас оппонент. Я прежде всего верю в своих игроков и мы концентрируемся на собственной игре.

— Каифуете ли вы от той работы, которую делаете?

— У меня всегда большое удовольствие работать на Украину, в любое время, особенно сейчас. Мне интересно здесь работать, я люблю работать с украинскими игроками, понимающими меня. В это время работать для Украины для меня очень почетно.

— Насколько Зинченко готов провести два матча подряд?

— Я не знаю, посмотрим завтра. Он заслуживает играть, он патриот, но, к сожалению, многое пропустил в Арсенале. Я не знаю, сыграет ли он завтра.

— Вы забивали Исландии победный мяч? Насколько современная Исландия отличается от той?

— Когда мне предоставили информацию, я прочитал, что забил Исландии, но я не помню ни того мяча, ни той Исландии. Я считаю, что команда сейчас очень добавила и тот шаг, который они сделали, это дисциплина. Я читал об Исландии, они построили много школ, полей. Это совсем другая Исландия, чем та, которую я забивал.

— Главный тренер сказал, что футболисты сейчас думают о футболе, несмотря на контраст, в котором мы живем. Правда ли это?

— Когда я был футболистом, то перед матчем были волнения, но как только делаешь шаг на поле, то концентрируешься на игре и забываешь обо всем. Так будет происходить и сейчас. Но если вы говорите о войне в Украине, я видел утром, как футболисты все были в телефонах, смотрели на происходящее в Одессе, Киеве. Конечно, мы будем более заряжены, для того, чтобы показать эти эмоции на футбольном поле.

— Насколько корректно делать замены голкиперов, когда на кону выход на Евро?

— Не знаю, можно или нет. Могут быть травмы или еще что-нибудь. Я доволен, что у всех наших голкиперов есть практика на высоком уровне. Посмотрим, игра завтра, будем принимать решение. В последнее время сборная активна в медиа. Насколько известно, тренеры команд против такой активности, как вы относитесь к этому? Если вы видите, что больше активность, то я отношусь положительно. Я считаю, что это поможет игрокам, и мы должны быть открыты в это сложное время для Украины. Все должны понимать, что происходит у игроков сборной. Это идея Андрея Николаевича, чтобы предоставить больше информации болельщикам.

— Бражко и Караваев также на интервью говорили, что не выполнили установку на игру против Боснии и Герцеговины. Как на таком уровне футболисты могли этого не сделать? Не повторится ли это снова?

— Если мы так плохо играли, а я считаю, что плохо. Мы все должны задуматься, в чем проблема. Я о себе подумал, с игроками мы провели разговор в раздевалке. Я уверен, что на завтрашнюю игру мы выйдем в другом настроении.

Соломея Романчук, Чемпион

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