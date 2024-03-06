Ватанабе: От Цуноды ждут результатов в этом сезоне

Во время гонки в Бахрейне Юки Цунода активно спорил с командой, которая просила пропустить вперёд Даниэля Риккардо, а после финиша едва не столкнулся с напарником. Президент Honda Racing Corporation Койджи Ватанабе рассказал, что в Red Bull ждут от японского гонщика результатов в этом сезоне и добавил, что ему не гарантирован контракт на 2025 год.

Койджи Ватанабе: «Мы продолжим сотрудничать с Red Bull до конца 2025 года, и если Юки проявит себя гонщиком, способным побеждать, тогда они захотят видеть его в команде.

На регулярных совещаниях в Red Bull мне говорят, что перспективы Юки зависят от его результатов в этом году. У них от него высокие ожидания. Думаю, Юки должен подняться на подиум.

Конечно, они не произносили слово «подиум», но если гонщик рассчитывает выступать в ведущей команде, то должен демонстрировать такой уровень. Я считаю, что Юки это под силу».

В 2026 году Honda станет поставщиком силовых установок команды Aston Martin. Ватанабе добавил, что этот факт не гарантирует Цуноде продолжения карьеры в Формуле 1: «Я сказал Юки, чтобы он действовал по своей программе и не ориентировался на Honda. Тот факт, что мы начнём сотрудничество с Aston Martin в 2026-м, не означает, что гонщик Honda перейдёт в Aston Martin.

Важно, чтобы гонщики, которых мы поддерживаем, добивались успеха независимо от того, в какой команде выступают. Но, конечно, будет здорово, если мы добьёмся успеха в одной команде».

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