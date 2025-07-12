Слухи: Хорнер запросил $50 миллионов компенсации

Работа Кристиана Хорнера в качестве руководителя Red Bull Racing осталась в прошлом, но сторонам ещё предстоит юридически оформить завершение сотрудничества.

Контракт Хорнера с Red Bull был рассчитан до 2030 года включительно, и за его досрочное расторжение Кристиану полагается компенсация. Точной информации о сумме нет, но по слухам в британской прессе, речь идёт о выплате отступных в $50 миллионов, которые через своих адвокатов запросил Хорнер. Ровно столько он получил бы, если бы доработал контракт до конца.

Считается, что эта сумма более чем в два раза превышает сумму, которую готовы выплатить Red Bull в качестве компенсации.

После увольнения Хорнер не сможет в ближайшее время устроиться на работу в другую команду. По информации Sky Sports, Кристиан должен провести обязательный отпуск, который в Формуле 1 формально называется «отпуском по уходу за садом».

В случае с Хорнером такой отпуск рассчитан до конца 2025 года. Таким образом, если мы и увидим Кристиана в другой команде Формулы 1, то произойдёт это не раньше января 2026-го.

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