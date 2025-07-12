Седьмая ракетка мира Мирра Андреева во время пресс-конференции на Уимблдоне ответила на вопросы о своем “нейтральном” статусе и отношении к войне россии против Украины



На вопрос, считает ли она, что пришло время убрать правило о «нейтральности» игроков или оставить позади тему войны в Украине, Андреева ответила:

“Когда я играю в теннис – думаю, как и все мы, теннисисты – мы не особо задумываемся о том, что происходит в мире. Мы просто стараемся сосредоточиться на своей игре и думать, как выиграть матч. Для меня лично важно просто думать о теннисе и стараться жить своей жизнью и получать от неё удовольствие”.

Позже на просьбу прояснить свою позицию относительно военного вторжения россии в Украину и действий Владимира Путина, она ответила: “Я могу сказать, что я за мир. И просто надеюсь, что всё, что сейчас происходит, скоро разрешится”.

В прошлом году Андреева стала серебряным призером Олимпийских игр в парном разряде и вместе с партнершей Дианой Шнайдер получила денежное вознаграждение от своего государства. Мирра вместе с сестрой Эрикой в прошлом году лично встретились с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Чиновник тогда только что вернулся с оккупированной территории Украины, где встречался с бойцами так называемой СВО. Андреева с начала полномасштабного вторжения «лайкала» антиукраинские публикации и поздравления с Днем рождения Путина.



btu.org.ua