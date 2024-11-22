Ираклион (М15). Крутых впервые за два года выиграл четыре матча подряд и будет бороться за титул

Украинский теннисист Алексей Крутых сыграет в финале турнира ITF M15 в Греции



Сегодня, в полуфинале соревнований, Алексей Крутых (№555 АТР), посеяный под пятым номером, обыграл француза Гийома Дальмасо (№884 АТР) – 6:2, 4:6, 6:1. Украинец четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки, проиграл один гейм на своей подаче и сделал четыре брейка. Поединок продолжался два часа игрового времени.

Турнир в Ираклионе стал для Крутых первым, где он выиграл четыре матча подряд, с ноября 2022 года, когда он завоевал титул на “челленджере” в Валенсии.

24-летний Алексей Крутых восьмой раз сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде и будет бороться за свой третий титул. В последний раз он играл в финале соревнований ITF в марте 2022 года, когда стал чемпионом турнира в M25 в Анталье (Турция). В том же году он выиграл два титула на турнирах серии “челленджер”.

В решающем матче турнира в Ираклионе Алексей Крутых сыграет против третьего сеяного Адрия Сориано Барреры (№440 АТР) из Колумбии.

btu.org.ua