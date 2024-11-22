Магнуссен: Трасса с каждой минутой становится быстрее

В Haas F1 позитивно провели первый день уик-энда в Вегасе и с оптимизмом ждут продолжения…

Кевин Магнуссен (7-й): «Как и на последних этапах, мы успешно начали уик-энд, машина в порядке.

В Вегасе странная трасса, на скользком асфальте шины быстро изнашиваются, она покрывается отработанной резиной и с каждой минутой становится быстрее, поэтому результаты быстро улучшаются.

Здесь сложно говорить об уверенности, поскольку состояние трассы постоянно меняется, но это хорошее место, чтобы строить планы на завтра».

Нико Хюлкенберг (9-й): «Достойный четверг, без заминок, я доверял машине уже в первой тренировке, что крайне важно на такой трассе. Мы постараемся добиться от неё большей эффективности, но я думаю, что мы снова станем пятой командой по скорости и будем бороться за очки в гонке».

Источник