«Каждый чувствует это разочарование». «Вашингтон» переживает травму Овечкина

В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома

Фото Imagn Images, USA Today Sports Капитан «Кэпиталз» может не сыграть до конца года.

Самое серьезное повреждение

«Вашингтон» обновил информацию по травме Александра Овечкина перед первым матчем без капитана в этом сезоне. После дополнительного обследования 39-летнего форварда стали известны характер повреждения и ориентировочное время восстановления: у игрока подтвердился перелом малоберцовой кости левой ноги, ожидается, что он пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин получил повреждение в третьем периоде гостевого матча с «Ютой» в ночь на 19 ноября. Александр не смог продолжить игру после столкновения с форвардом хозяев Джеком Макбэйном в своей зоне. Соперник пытался сохранить контроль над шайбой и уйти от нескольких вашингтонцев при смещении справа в центр, налетел на россиянина и фактически срубил его при контакте в ногах. Капитан «Кэпиталз» рухнул на лед у синей линии и добрался до скамейки только с помощью защитника Джейкоба Чикрана. В игровой паузе он попробовал прокатиться по площадке и сразу отправился в раздевалку. Форвард Том Уилсон отреагировал на потерю главной звезды команды вызовом Макбэйна на бой.

Травма прервала яркий старт Овечкина в 20-м сезоне в НХЛ. Александр после хет-трика в матче с «Вегасом» и дубля в игре с «Ютой» за два дня поднялся на первое место списка снайперов и вошел в десятку лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Форвард забил 15 голов, сделал 10 передач и набрал 25 очков при показателе «плюс 15» за 18 матчей. Россиянин переписывал различные достижения и заметно продвинулся в главной гонке за снайперским рекордом Уэйна Гретцки — 868 голов за 1444 матча против 894 за 1487. В Северной Америке уже всерьез обсуждали, что Ови в таком нереальном темпе доберется до ориентира Великого и выйдет на вершину к концу зимы или в начале весны.

За 19 лет Овечкин пропустил всего 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и ни одного в Кубке Стэнли, по причине травм — только 35 из них. Автор запатентованной фразы «Русская машина никогда не ломается» многие годы благодарит своих родителей за хорошую наследственность. После дебюта в лиге осенью 2005 года до этого сезона Александр не выходил на игры из-за 15 различных повреждений, самое серьезное получил в стычке с Джейсоном Чимерой и в начале ноября 2009 года отсутствовал шесть матчей подряд. Другие пропуски были связаны с дисквалификациями (трижды, всего 7 игр), отстранениями за пропуск Матча звезд (трижды, всего 3 игры), наказанием за опоздание на командное мероприятие (одна игра), личными и семейными причинами (дважды, всего 6 игр), попаданием в ковид-протокол (трижды, всего 6 игр), отдыхом перед плей-офф (в последнем матче регулярки-2015/16).

Теперь Овечкин с учетом ориентировочного срока отсутствия может пропустить от 11 до 19 матчей. Форвард сказал своим партнерам о желании вернуться раньше, но если восстановление и возвращение в игру займут полтора месяца, то Александр не появится в составе до Нового года. «Вашингтон» пережил свой черный вторник и в ночь на пятницу сыграл первый матч без капитана — в столице США с «Колорадо» (1:2). До и после этого было много разговоров о том, как важен для команды хоккеист со статусом главной звезды в истории «Кэпиталз» и одного из лучших игроков лиги этого века.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Весь хоккейный мир поддерживает его»

Том Уилсон выразил общее разочарование из-за травмы Овечкина. Форвард «Вашингтона» описал первые чувства после игры в Солт-Лейк-Сити.

«Это эмоциональный момент, верно? Если совсем честно, [так было, когда] я пришел в раздевалку. Он самый горячий парень в лиге, он гонится за чем-то большим, чем хоккей. Думаю, каждый в хоккейном мире просто чувствует это разочарование, эту эмоцию. Вы просто болеете за него. Он вкладывает в это все, что у него есть. Он чувствует все это давление. Весь хоккейный мир просто поддерживает его. Когда пришел в раздевалку и увидел его после травмы, такое немного задело меня как партнера по команде. Но, в конце концов, это хоккей. Это часть игры. Всякое случается. Парни возвращаются после травм, и он сделает то же самое», — сказал Уилсон.

Том заметил: «Знаете, с тех пор, как я здесь, кажется, Ови был в деле каждый вечер. Очевидно, он невероятно вынослив. Будет странно без него рядом, но все же это командная игра. В этом году у нас глубже состав, надеюсь, каждый сможет сделать шаг вперед и немного прибавить. Да, все обычно радуются после побед, но тут все поняли, что новости не очень хорошие, на секунду погрустнели. Но солнце снова восходит, а мы выходим на каток, у нас есть команда, все должны двигаться дальше. Хотим играть за него, чтобы он гордился нами. Ови стабильно играл здесь 20 лет, ничего не меняется, он скоро вернется. Да, это была отстойная новость, она эмоционально ударила по команде, но мы возвращаем хороший настрой. Мы здесь, чтобы работать вместе, а Ови будет рядом. Это не ситуация, когда мы лишились колеса и не можем двигаться, нам нужно сыграть без своего капитана и одного из лучших хоккеистов всего несколько матчей, а затем он вернется — и мы покатим дальше с ним».

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери вместе со всеми выделяет влияние капитана на команду и настраивает остальных на временный характер появившихся трудностей.

«Уровень энергии, энтузиазм, общение — все это входит в то, о чем мы говорим. И все мы должны прибавить в подобных вещах. Вы правы, он действительно несет много заразительной энергии, добавляет позитива в те моменты, когда вы чувствуете, что не можете собраться с силами, появляются мысли вроде «Господи, мои ноги сегодня действительно тяжелые». Он помогает справиться с этим — поднимает вас, вовлекает в борьбу и втягивает в игру, в которой вы можете не показывать себя с лучшей стороны», — сказал Карбери.

Специалист заметил: «Мы все делаем как команда, а он — наш капитан. Когда [теряешь] кого-то вроде него, это показательно, но теперь вы как бы переключаете свое внимание, как тренеры и как игроки. Лидеры должны отреагировать: «Окей, куда мы движемся теперь?» Это означает, что всем, включая тренеров, нужно делать немного больше, чтобы компенсировать пустоту из-за его отсутствия».

Карбери столкнулся с задачей перестройки тройки с Диланом Строумом и Алексеем Протасом, белорус в начале сезона поднялся в ведущее звено и формально сместил Овечкина с левого фланга на правый.

«Я предпочитаю, чтобы крайние нападающие играли на своей стороне. Мне нравится Протас на левом фланге, поэтому [есть вариант] поставить еще одного левшу на правый край — но это не самое главное. Если есть кто-то более подходящий, чем [Эндрю] Манджапане, мы поймем», — сказал специалист.

Тренер не считает вызванного из фарм-клуба Ивана Мирошниченко прямой заменой Овечкина: «Он полностью понимает, что здесь не для того, чтобы заполнить какую-либо пустоту без О, кроме места в составе. Он будет самим собой. Выйдет он или нет в игре, мы видим его здесь. Мы знаем его уровень мастерства. В этом году он проделал очень хорошую работу в «Херши». Чувствовалось, что он был правильным выбором в данной ситуации, когда потребовался еще один форвард. И вызов для всей команды в том, что независимо от выбранного пути, касается это Икса и О, нашей игры и структуры, всего этого, — но мы также должны помогать друг другу. Поскольку у нас некоторые изменения в составе, все должны делать больше и быть на одной волне с новыми партнерами по звену».

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Ови будет сильнее, чем когда бы то ни было»

Спенсер Карбери изначально говорил, что первые результаты обследования с формулировкой о возвращении Овечкина «с неделю на неделю» не подразумевают досрочное завершение сезона. Повреждение не требует операции, но перелом оставит форварда вне игры на самый длительный период за всю карьеру.

«Это довольно показательно, когда вы слышите статистику, сколько он не пропускал матчей за все 20 лет карьеры. Безусловно, это что-то новое для всей организации. Считаю, для нас индивидуально при том, как эта команда прогрессирует, Ови — само собой разумеется, является важной частью на льду, а также как капитан, лидер в раздевалке», — сказал главный тренер «Кэпиталз».

Специалист также разобрал столкновение Макбэйна и Овечкина: «Да, это был [несчастный случай]. Это было неудачное столкновение. Я пересматривал этот момент много раз, хотел увидеть, был ли там какой-либо преднамеренный контакт со стороны Макбэйна. Не знаю. Думаю, он немного потерял контроль над своим коньком, движением и положением. Он был немного безрассуден, но я не счел, когда пересматривал, что что-то там было умышленно».

Одноклубники Овечкина отмечали позитивный настрой капитана с желанием быстро вернуться в строй. Но ему все же придется взять как минимум месячную паузу.

«Очевидно, здесь много человеческих эмоций. Очевидно, что Ови значит для команды и насколько вынослив. Но это то, что есть. Мы все опечалены. Мы все надеемся на его скорейшее восстановление. Он внес большой вклад в наши успехи в этом году, в движение вперед — тоже. И он вернется. Все, на что мы можем надеяться, что он поправится как можно скорее. Да, мы сейчас обсуждали, что Ови просто невероятно вынослив. Вроде как было дежавю, когда приходишь в раздевалку, а он всегда здесь. Его человеческие и игровые качества, лидерские и другие способности — всего этого будет не хватать», — сказал защитник Джон Карлсон, который играет за «Вашингтон» с 2009 года.

Американец заметил: «Сейчас не хотелось бы говорить обычное, что теперь мы ничего не можем сделать, кроме как попытаться пройти через это. Ови — большой игрок, настоящий лидер, решает в ключевые моменты игры и тому подобное. Так что нам нужно, чтобы другие вышли на первый план. Нам определенно придется перестроиться. Не стану говорить за него, но знаете, когда голеадор начинает забивать, это опасно. Мы видели, как он выходил на площадку каждый день, мы знали, что на кону. Никогда не хочешь, чтобы кто-то травмировался. Безусловно, он играл в лучший хоккей за последние годы».

«Я пообщался с Ови и узнал новости, потом обсудил с некоторыми ребятами. Мы сидели и говорили: «Это странно. Невероятно, что он действительно травмирован». Есть один из таких вопросов: «Он теперь вроде как будет пропускать игры?» Я уже давно здесь, и для меня это в новинку. Он не выходит и просто плывет по течению. Он играет уже 20 лет каждую смену, снося парней и катя. Знаете, он мощный форвард, возможно, лучший голеадор всех времен, и он такой сильный и играет реально жестко. Это потрясающе. Я уверен, что он вернется сильнее, чем когда бы то ни было, снова будет летать [по площадке] совсем скоро. Да, это отстой, что так закончили отличный выезд, но мы на хорошем ходу и не должны отпускать это в ожидании его скорейшего возвращения», — сказал Том Уилсон, который играет за «Вашингтон» с 2013 года.

Канадец заметил: «Считаю, в этом году успех нам приносят командная игра и уникальность каждого звена, все действуют очень здорово, это не меняется. Думаю, нужно акцентировать внимание на том, что стоит продолжать делать то же самое, работать за тех, кто рядом. И мы тоже хотим играть за него. Ови — наш капитан. Он ведет нас за собой каждый матч, он — суперзвезда, несет на себе эту ношу уже так много лет. Когда он выпадает, мы должны играть на установленном им уровне. Да, я считаю, каждый должен немного прибавить. Иначе не восполнить эту потерю, в одиночку никто не справится и не встанет на его место. Как думаю, что приносит нам успех — это то, что каждый бьется за других парней, способен взять игру на себя в любой момент. Все забивают, каждое звено способно выйти и внести свой вклад, смена за сменой действовать правильно и друг за друга. И так — с первого дня. Наши новички — нечто, многое добавили команде. И весь этот коллектив — просто нечто, так что нужно продолжать, не упускать свой момент».

«Тяжело терять нашего лучшего снайпера, Ови — наш лидер и большой парень в раздевалке, это точно. Но я думаю, что если мы хотим добиться успеха как команда, сейчас будет отличная проверка и возможность показать, на что мы способны. Мы должны найти способ продолжать играть в свой хоккей, кому-то еще нужно выйти на первый план, и это хорошая вещь», — сказал Алексей Протас, который играет за «Вашингтон» с 2021 года.

«Думаю, нам нужно смириться с реальностью. У нас сильная команда. Понятно, мы не избежим травм, ребята будут получать повреждения. Иногда в сезоне все идет не так, как тебе нужно. Мы готовимся к этому. Мы готовимся к трудностям, и я считаю, что у нас крепкий коллектив. Очевидно, Ови — невероятно классный игрок, большая часть этой команды. Очевидно, это тяжело — он наш капитан и все такое. Но в то же время, что есть — то есть. Мы будем готовиться побеждать без него», — сказал форвард Якуб Врана, который входил в чемпионский состав «Вашингтона» и вернулся в клуб в этом году.

Фото Getty Images

«Он не просто ковыляет к этому рекорду, а доминирует»

Три дня назад The Athletic опубликовал итоги анонимного опроса хоккеистов НХЛ по ряду тем. Издание собрало мнения о возможности расширения лиги, требующем изменения правиле и используемой клубной экипировке. Один из вопросов касался непрозрачности ситуаций с травмами по ходу сезона. Клубы и тренеры чаще не раскрывают характер повреждения хоккеистов и ограничиваются формулировками о верхней или нижней части тела — и это устраивает самих игроков, которые хотят большей приватности и защищенности от возможных атак соперников не только в плей-офф.

Первый пункт в материале — желают ли хоккеисты, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки. 98 процентов опрошенных ответили на него положительно. Неназванные респонденты говорят: Ови подтвердил свой статус лучшего снайпера всех времен, никто даже не претендует на другие вечные достижения, поэтому будет круто увидеть падение одного из них, а на величии Гретцки это никак не скажется. В таком случае всем хоккеистам лиги можно будет сказать, что они играли против величайшего снайпера в истории, а также Сидни Кросби, Коннора Макдэвида и Нэйтана Маккиннона. Один из аргументов: если Уэйн поддерживают Алекса, то всем остальным тоже стоит. У большинства есть только одно «но», оговорка или пожелание о тот самом дне — «Только не против нас».

Маккиннон перед вторым за неделю матчем «Колорадо» с «Вашингтоном» отреагировал на травму Овечкина. «Эвеланш» испытывают кадровые сложности со старта сезона и отправились в столицу США заигрывать домашнее поражение от «Кэпиталз» (2:5). На этот раз — без прямого противостояния с капитаном «Кэпс».

«Когда я рос, был большим фанатом Ови и Сида [Кросби], очевидно, с их большим соперничеством. Так что я определенно все еще чувствую, что вроде как остаюсь его поклонником во многих отношениях, наблюдаю за его доминированием. Он не просто ковыляет к этому рекорду, а доминирует, он шел к «Рокет Ришар». Так что это отстой, что он выбыл не несколько недель. Надеюсь, он сможет вернуться быстрее, чем говорят, и продолжит гонку. Но это отстой, что мы не сыграем с ним, это точно», — сказал лидер «Колорадо» и лучший бомбардир регулярного чемпионата.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Почти уверен, что Ови вернется скорее раньше, чем позже»

«Вашингтон» в первом матче без Овечкина смотрелся не слишком убедительно. «Кэпиталз» после трех побед на выезде Денвер — Парадайз — Солт-Лейк-Сити возглавили Столичный дивизион и Восточную конференцию, вышли в лидеры лиги по числу забитых голов. После поражения от «Колорадо» на своем льду Карбери указал на проблемы в командной игре, плохом контроле шайбы и отсутствии моментов в атаке не после ошибок соперника. Сразу возник вопрос о связи с потерей ведущего форварда.

«Это досадная травма. Так бывает всякий раз, когда теряешь своего капитана, всякий раз, когда теряешь хоккеиста, который играет так здорово и является столь значимой частью команды. Он вернется в какой-то момент. А теперь нам просто нужны другие парни, которые сделают больше», — сказал главный тренер «Кэпиталз».

«Да, травмы случаются каждый год. У всех команд есть потери. Очевидно, мы хотим видеть его на льду, чтобы он был в составе и играл. Но мы не можем повлиять на это. Все в этой лиге расстраиваются из-за травм, никто не относится к потерям других команд так, словно это облегчает задачу на матч и дает преимущество. У нас достаточно талантливых игроков, достаточно лидеров. И нам нужно держаться этого, пока он вернется», — сказал форвард Пьер-Люк Дюбуа.

«Травмы случаются. Очевидно, тяжело без О в раздевалке вместе с парнями. Мы должны продолжать сражаться для него. Он вернется в игру, а нам пока просто нужно делать свою работу на льду до его возвращения», — сказал вратарь Логан Томпсон.

«У нас было несколько новых сочетаний, возможно, ребятам нужно немного присмотреться друг к другу. Считаю, мы определенно могли лучше удерживать шайбу и создать немного больше в атаке. Лучший способ защищаться у этой команды — контролировать шайбу. Да, травмы случаются. Это часть хоккея, часть игры, мы все знаем это. Очевидно, сейчас это ощущается сильнее, чем с любым другим парнем, но это командная игра. Каждый должен прибавить, нужно больше энергии от всей команды. Очевидно, Ови — очень энергичный, активный парень. Нам нужно найти это у себя в коллективе, пройти через это и делать свою работу, а он вернется и продолжит летать по площадке. Я почти уверен, что это случится скорее раньше, чем позже», — сказал Уилсон.

Источник