Фьюри и Джошуа предложили провести бой на голых кулаках

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Руководитель организации Bare Knuckle, которая занимается поединками на голых кулаках, Давид Фельдман обратился к британским боксерам. Он предложил Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа провести поединок на голых кулаках.

«Джошуа и Фьюри могли бы провести невероятный бой в нашей организации. Энтони говорил, что ему нравятся поединки на голых кулаках. Многие болельщики хотели бы увидеть, как лучшие боксеры мира снимают перчатки и выходят в клетку.

Это вопрос времени, когда они подпишут с нами контракт. Я не говорю, что это случится на 100%, но это отличная возможность проявить себя в других обстоятельствах, – заявил Фельдман.

Bare Knuckle – американская организация, которая была создана в 2018 году. Возглавляет ее Давид Фельдман. Каждый год проводит официальные турниры, где спортсмены дерутся на голых кулаках.

Сообщалось, что Энтони Джошуа может провести бой с Тайсоном Фьюри, однако состоится это в ринге.

sport.ua