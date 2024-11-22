Connect with us
Футбол

Барселона может запретить некоторым болельщикам посещать матч ЛЧ против Бреста. В чем причина?

Клуб требует от фанатов оплаты штрафа

Барселона может запретить некоторым болельщикам посещать матч ЛЧ против Бреста. В чем причина?

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Между "Барселоной" и ее болельщиками из сектора Grada d'Animacio возник конфликт.

    Причина в том, что испанский клуб требует от болельщиков оплаты штрафа в размере 21 тысячи евро, который был наложен за нарушение во время одного из матчей. Но фанаты отрицают свою вину и требуют доказательств. Они также требуют встречи с руководством клуба для разъяснения ситуации.

    В случае отказа от оплаты штрафа, "Барселона" угрожает запретить болельщикам из сектора Grada d'Animacio посещать матч Лиги чемпионов против "Бреста".

    Читайте такжеСельта — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis