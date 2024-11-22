“Ощущение, которое осталось у всех нас, что это было немного убого и отстойно”. Тренер Надаля – о церемонии в честь окончания его карьеры

Тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Карлос Мойя поделился своими впечатлениями от торжественной церемонии, которую организовали в честь окончания карьеры его подопечного



“Сейчас не время обвинять кого-то….. Но ощущение, которое осталось у всех нас, что это [было] немного убого и отстойно, – рассказал Мойя в эфире радио Onda Cero. – Это правда, что это был вечер вторника… Но это спорт, и было известно за несколько месяцев до того, что если Испания проиграет, Рафа завершит карьеру. Несмотря на статус фаворита мы совсем не могли исключить победу сборной Нидерландов. Так что это спорт, на этот раз нам пришлось почувствовать обратную сторону медали. Надаль намного выше всего этого. Я видел Рафу спокойным, он предполагал, что этот момент наступит. И мы в течение нескольких месяцев знали, что это произойдет, и мы это приняли. Но это было прощание, которое не соответствовало тому, что Рафа Надаль значит для спорта”.

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“Что касается следующего этапа в жизни Рафы, думаю, он не будет скучать. У него много дел, есть академия, гольф… Хотя это правда, что у него не будет адреналина от соревнований. В этом году мы видели одну и ту же картину: его тренировки проходили на более высоком, чем в матчах, уровне. Но каждый представляет себе конец по-разному. Понятно, что Надаль, как на корте, так и вне его, и в дальнейшем будет оставаться неповторимой личностью”.

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