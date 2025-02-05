УСИК: «На самом деле Кличко было это труднее сделать»

КГГА. Виталий Кличко и Александр Усик

Звездный украинский супертяжеловес Александр Усик считает, что Виталию Кличко было труднее дойти до титула чемпиона мира.

«Виталий Владимирович начинал в 1996-м, и где-то за три года он стал чемпионом мира. Тогда не были развиты интернет и соцсети. Единственными средствами коммуникации были телевидение и печатные медиа. Поэтому, думаю, ему было труднее дойти до чемпионства.

Сейчас известным можно стать за сутки, однако надо показывать хороший бокс. Если ты крут в интернете, а результат на ринге не показываешь, то очень быстро угаснешь, – сказал Усик.

В 1999 году Виталий победил Герби Гайда и выиграл свой первый чемпионский титул по версии WBO.

Ранее сообщалось, что брат Виталия Владимир Кличко вернется на ринг в 2025 году.

sport.ua