Невероятный вариант. Супертяж, который уложил Фьюри, хочет боя с Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Чемпион PFL в супертяжелом весе Франсис Нганну рассматривает боксерский поединок против легендарного Владимира Кличко.

«Владимир Кличко является вариантом для боксерского боя», – сказал Нганну.

Нганну провел на профи-ринге два боя. В первом – дал конкурентный бой Тайсону Фьюри, отправив его в нокдаун, тогда поединок завершился победой британца решением судей. Во втором бою Нганну без шансов был деклассирован Джошуа.

Кличко рассматривает вариант с возвращением на ринге в 2025 году.

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что его брат Виталий советовал ему завершить карьеру после поражения от Леймона Брюстера в 2004 году.

sport.ua