Сборной Украины не стоит рассчитывать на Артура Чолача

Артур Чолач (№49) в атаке «Тахо Найтс Монстерс»

Задрафтованный в НХЛ-2021 командой «Вегас Голден Найтс» защитник сборной Украины 21-летний Артур Чолач не успеет завершить клубный сезон в североамериканской лиге ECHL к началу ЧМ-2025 в дивизионе 1A (27 апреля – 3 мая) и не поможет подопечным Дмитрия Христича на форуме в Румынии.

Минувшей ночью клуб Чолача «Тахо Найтс Монстерс» выиграл второй матч первого раунда плей-офф Кубка Келли в гостях у «Вичита Тандер» (8:1) и повел в серии до четырех побед: 2–0. Наш легионер в игре №2 записал в актив результативное действие за ассист.

Трудно представить, что доминирующий в паре «Тахо Найтс Монстерс» проиграет все следующие матчи и доведет дело до шестой игры, которая намечена на 30 апреля по европейскому времени.

В нынешнем регулярном сезоне уроженец Львовщины Чолач набрал 23 (7+16) очка в 54 играх ECHL. Кроме того, Артур поднимался в престижную американскую лигу (AHL), где сыграл пять матчей за «Хендерсон Силвер Найтс» (фарм-клуб энхэловского «Вегаса»).

sport.ua