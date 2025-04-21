Рейтинг ATP. Зверев – снова вторая ракетка мира, Руне впервые за год находится в топ-10

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновленный рейтинг



Янник Синнер, отбывающий трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, начал 46-ю неделю на вершине рейтинга (13-й результат в истории).

Чемпион турнира ATP 500 в Мюнхене Александр Зверев вернулся на второе место, обойдя Карлоса Алькараса, а Бен Шелтон, проигравший в финале, приблизился к повторению личного рекорда и занимает 13-ю позицию.

Хольгер Руне, который выиграл титул на турнире ATP 500 в Барселоне, поднялся на девятое место (+4) и впервые с апреля прошлого года вошел в топ-10.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 21.04.2025)

1. Янник Синнер (Италия) – 9330 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 8085 очков (+1)

3. Карлос Алькарас (Испания) – 8050 очков (-1)

4. Тэйлор Фритц (США) – 5115 очков

5. Новак Джокович (Сербия) – 4120 очков

6. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 3820 очков

7. Алекс де Минор (Австралия) – 3585 очков

8. Андрей Рублёв (-) – 3530 очков

9. Хольгер Руне (Дания) – 3480 очков (+4)

10. Даниил Медведев (-) – 3290 очков (-1)

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

52. Кантен Алис (Франция)

59. Камило Уго Карабелли (Аргентина)

61. Хамад Меджедович (Сербия)

68. Джейкоб Фернли (Великобритания)

78. Габриэль Диалло (Канада)

81. Рафаэль Колиньон (Бельгия)

93. Йеспер де Йонг (Нидерланды)

Чемпионская гонка ATP (на 21.04.2024)

1. Карлос Алькарас (Испания) – 2740 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 2175 очков

3. Янник Синнер (Италия) – 2000 очков

4. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 1640 очков

5. Алекс де Минор (Австралия) – 1585 очков

6. Новак Джокович (Сербия) – 1520 очков

7. Хольгер Руне (Дания) – 1470 очков

8. Бен Шелтон (США) – 1450 очков

9. Якуб Меншик (Чехия) – 1330 очков

10. Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 1310 очков

> РЕЙТИНГ ATP на 21 апреля 2024 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 21 апреля 2024 года | парный разряд



Фото: Getty Images.

btu.org.ua