Британский электрик подписал контракт с Хирном и закрыл поражение от Шакура

Getty Images/Global Images Ukraine. Джош Пэдли

В ночь на 20 апреля на арене «Park Community» в английском Шеффилде состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

Британский электрик Джош Пэдли (15–1, 4 КО) провел первый бой после подписания контракта с влиятельным соотечественником Эдди Хирном. Бывший претендент на титул чемпиона мира нанес первое поражение в профессиональной карьере сербу Марко Цветановичу (13–0, 6 КО).

Пэдли с первых секунд завладел инициативой, неплохо двигался на ринге, делал ставку на серии неакцентированных ударов. В пятом раунде соперник Джоша дважды побывал в нокдаунах и больше не смог продолжить бой.

Британец закрыл поражение от обладателя титула WBC Шакура Стивенсона – в феврале в Саудовской Аравии капитулировал в девятом раунде.

sport.ua