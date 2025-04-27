«Мечта играть в элите». IIHF оценила сборную Украины перед ЧМ по хоккею

ФХУ

Международная федерация хоккея (IIHF) подготовила анонс перед стартом чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1A, оценив шансы команд.

Сборная Украины сыграет против Великобритании, Италии, Польши, Японии и Румынии.

Оценка сборной Украины

«Сборной Украины в Дивизионе 1A будет намного сложнее, чем год назад, где в 1B команда выиграла все пять матчей. Учитывая ситуацию в стране, большинство хоккеистов выступают в зарубежных чемпионатах. Лидером и капитаном является защитник Игорь Мережко, который играет в Чехии в элитном дивизионе».

«Главная цель сборной Украины – остаться в Дивизионе 1A, но всегда жива мечта снова быть в элите, где украинская национальная команда не играла с 2007 года».

Главными фаворитами на повышение в классе IIHF считает Великобританию и Италию.

Сборная Украины стартует 27 апреля матчем против Великобритании.

Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею

sport.ua