Мадрид. Элина Свитолина против Елены Рыбакиной в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в третьем круге турнира WTA 1000 в Испании. Матч против казахстанки Елены Рыбакиной пройдет четвертым запуском на Manolo Santana Stadium (начало не ранее 20:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2025 – Rouen; 2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 27/04/2025): 499/263

Призовые за карьеру: $25,114,409



Дата рождения: 17/06/1999 (25 лет)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 184 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 8 (2024 – Brisbane, Abu Dhabi, Suttgart; 2023 – Indian Wells, Rome; 2022 – Wimbledon; 2020 – Hobart; 2019 – Bucharest)

Высший рейтинг WTA: 3 (12/06/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 27/04/2025): 350/151

Призовые за карьеру: $16,884,088

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H2H: 2-3

2024 | Уимблдон | Трава | 1/4 | Рыбакина 6:3, 6:2

2024 | Ролан Гаррос | Грунт | R4 | Рыбакина 6:4, 6:3

2021 | Олимпиада | Хард | 3rd | Свитолина 1:6 7:6(5), 6:4

2021 | Истборн (WTA 500) | Трава | R2 | Рыбакина 6:4, 7:6(3)

2020 | Страсбург (WTA 250) | Грунт | F | Свитолина 6:4, 1:6, 6:2

История на турнире

Элина Свитолина – 3/9 | Свитолина десятый раз выступит в Мадриде. Её лучший результат здесь – второй круг (2015, 2016, 2018, 2024).

Елена Рыбакина – 7/4 | Рыбакина пятый раз играет в столице Испании. В прошлом сезоне ей удалось дойти до полуфинала.

Выступления на грунте (на 27/04/2025):

Элина Свитолина – 140/75 (8/0 в этом году)

Елена Рыбакина – 89/37 (1/0 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает небольшим фаворитом матча Елену Рыбакину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,81. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент – 2,09 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мадриде)

Элина Свитолина – 18/6

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

WTA 250 – 5/0 | Руан – ТИТУЛ

Billie Jean King Cup – 2/0

Елена Рыбакина – 17/7

Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R4

WTA 1000 – 7/4 | Доха – 1/4, Дубай – 1/2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R2

WTA 500 – 2/1 | Абу-Даби – 1/2

United Cup – 3/1

Billie Jean King Cup – 2/0

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, В, В, В

Елена Рыбакина – В, В, В, П, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 12/8 | Свитолина проиграла в трех предыдущих матчах с представительницами Казахстана, в том числе дважды Елене Рыбакиной в прошлом году.

Елена Рыбакина – 15/5 | Рыбакина выиграла в шести последних матчах с украинскими теннисистками. В этом сезоне она победила Даяну Ястремскую на Australian Open.

• Элина Свитолина проведет 613-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 396 побед (64%).

• Елена Рыбакина проведет 336-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 235 побед (70%).

• Элина Свитолина проведет 191-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 113 побед (60%).

• Елена Рыбакина проведет 106-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 75 побед (71%).

Победительница этого матча получит 90 445 евро призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая – 52 925 евро призовых и 65 рейтинговых очков.

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btu.org.ua