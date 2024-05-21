Элина Свитолина — о победе в первом круге турнира в Страсбурге: «Важно было ментально оставаться в игре и воспользоваться своими шансами»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась своими эмоциями после выхода во второй круг на турнире WTA 500 в Страсбурге

«Когда я была в Страсбурге в прошлом году, это действительно было очень особенное время для меня. Тогда я смогла снова показать свой хороший теннис и дальше продолжить отличные выступления. Следующие месяцы и турниры летом прошли для меня невероятно. Я очень счастлива быть здесь, быть на этом центральном корте, снова играть в этой замечательной атмосфере, когда есть столько зрителей. Поэтому для меня возвращаться сюда это всегда приятно.

Страсбург всегда был тем турниром, где я бы хотела выступить. Эти соревнования — это часть подготовки к Ролан Гаррос. Поэтому когда я играла здесь, я действительно наслаждалась атмосферой, которая очень похожа на ту, что была в Париже. Для меня это всегда часть моего календаря, моей подготовки. И я очень счастлива, что смогла выиграть здесь дважды, что тем более добавляет настроения.

Что касается этого матча, однозначно это был хороший уровень как для первого поединка. Диан действительно хорошо играет на грунте, в целом она выступает великолепно, она еще так молода, конечно, что она еще принесет много успеха для французского тенниса.

Как я отреагировала, когда подавала на матч и потеряла подачу? Конечно, это не очень приятно, что я не закончила матч вчера, что сегодня мы вернулись уже в других игровых условиях, мяч летал немного быстрее, надо было немного времени, чтобы к этому приспособиться. Надо было просто это принять и двигаться дальше. Диан просто отлично отыграла два гейма, мне было не так уж и легко, но в итоге важно было ментально оставаться в игре и воспользоваться своими шансами».

Во втором круге соревнований в Страсбурге Элина Свитолина сыграет против еще одной французской теннисистки Клары Бюрель.

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