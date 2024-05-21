Пять лет назад умер Ники Лауда

Пять лет назад, 20 мая 2019 года, семья Ники Лауды объявила о том, что после продолжительной болезни он покинул этот мир. Мы собрали в этот материал несколько воспоминаний о том, каким он был…

Берни Экклстоун: «Ники был удивительным человеком. Он вернулся в гонки после той аварии, хотя не должен был этого делать. Но он вышел на старт и выиграл титул.

Ники был особенным. Он знал, что сказать и когда это говорить. Он был отличным гонщиком. Ники – один из тех, кто всегда знал, когда выжать из машины всё и добиться от неё большего. Его уважали, к нему прислушивались.

Ники любил Формулу 1. Даже оставаясь в больнице, он хотел снова начать летать и приезжать на некоторые гонки».

Лука ди Монтедземоло: «Мы дружили пятьдесят лет, разделив лучшие моменты нашей жизни. Мы выиграли много гонок, два чемпионских титула, а до третьего не хватило совсем немного.

Ники Лауда был самобытной личностью и очень умным гонщиком, он понимал, когда атаковать, а когда поберечь машину. Для него были важны хорошие отношения с инженерами и механиками, что очень помогало добиваться большего от машины.

У кого ещё хватило бы мужества вернуться за руль в Монце через несколько недель после пожара на Нюрбургринге? Когда он снял шлем, раны снова начали кровоточить. Но он совершенно об этом не думал. Его уход из Ferrari никогда не мешал нашей дружбе. Даже когда потом мы стояли по разные стороны».

Себастьян Феттель: «Мне повезло быть знакомым с Ники. Когда я выступал за Red Bull Racing, Ники был завсегдатаем нашей команды и много общался с Хельмутом Марко. Ники рассказывал об особенностях машин, о том, как гонки повлияли на его жизнь, о том, каким на самом деле был Энцо Феррари. Это невозможно узнать из книг, это информация из первоисточника.

Ники всегда был самим собой. Многие перед телекамерами стараются соответствовать определённому образу, но Лауда не был таким. Он всегда был искренним, верным своему слову, всегда был на стороне правды. Ники был настоящим гонщиком, влюблённым в наш спорт. Я относился к нему с большим уважением».

Тото Вольфф: «Чему я научился у Ники? Никогда не сдаваться. Не искать оправданий, а добиваться цели! Ники никогда не жаловался. Даже когда ему было больно и тяжело. Меня всегда впечатляло его умение справляться с вызовами, которые бросала ему жизнь.

Наша дружба крепла с годами, мы были разными и учились друг у друга. Я очень скучаю по моему другу, собеседнику, оппоненту. Он всегда был рядом, когда мне приходилось непросто. Ники вдохновлял меня каждый день – своей неуязвимостью, гибкостью, умением возрождаться.

Несмотря на все различия, между нами было много общего. Я из тех, кто никогда не оглядывается назад. Меня не интересуют вчерашние результаты. И он относился к этому так же. Мы жили сегодняшним и завтрашним днём».

Льюис Хэмилтон: «Всем нам очень не хватает Ники. Я каждый день его вспоминаю. Мне сложно говорить о нём в прошедшем времени. Это был очень близкий мне человек. Мы пережили немало невероятных моментов.

Я помню наши первые разговоры. Это было в 2012-м. В один из дней я едва вернулся домой, как Ники позвонил и начал убеждать меня перейти в Mercedes. Я помню, как взволнован был тем, что чемпион мира, легендарный Ники Лауда сам звонит мне домой.

После этого мы не раз обсуждали этот вопрос, но переговоры были ещё на ранней стадии, а потом ко мне приехал тогдашний руководитель команды Mercedes Росс Браун. Я не мог поверить в то, что он сидит на кухне в мамином доме.

Когда Лауда пришел в мой гостиничный номер в Сингапуре и у нас состоялся решающий разговор, во мне что-то щелкнуло. Я вдруг заметил, что на многое в жизни и гонках мы смотрим одинаково. С тех пор у нас были прекрасные отношения.

Мы вместе путешествовали, я навещал его на Ибице. Он был позитивным, артистичным, с отличным чувством юмора. Он знал множество историй. А какой он был гонщик! Всегда стремящийся к совершенству.

В благодарность за хорошее выступление Ники снимал свою знаменитую кепку. И ты понимал, что действительно хорош. Он не из тех, кто говорил комплименты. Если Лауда снял кепку, значит ты молодец.

Даже после победы он спрашивал: «Льюис, что тебе нужно, чтобы стать ещё лучше?» Он всегда искал возможность добиться большего. Из всех уроков, которые я от него получил, этот был самым важным – гонщику мало просто напряженно работать, он должен руководить своей командой, задавать правильные вопросы, всегда заставлять себя и своих людей максимально выкладываться.

Это как на тренировке. Вы делаете десять отжиманий и на девятом понимаете, что больше не сможете. Значит, нужно найти в себе и своём теле силы отжаться 12 или 13 раз. Так же и в работе с людьми. Всегда можно добиться ещё немного большего. Ники многому научил меня в отношениях с людьми, и мне нравится понимать, что я использую его уроки каждый день.

Я никогда не забуду, что именно Ники привёл меня в Mercedes, убедив, что большие успехи ещё впереди. Меня встретили с распростертыми объятиями, мы все выросли вместе. Ники был человеком, который дал мне мою свободу, потому что он чувствовал, что только когда люди могут быть собой, они способны на большее.

Для меня большая честь – провести столько времени своей жизни с Ники Лаудой. Я дорожу этими воспоминаниями. Я очень благодарен Ники за всё, что он для меня сделал. Он всегда будет жить в моём сердце. И я знаю – он всегда с нами, когда мы выезжаем на трассу».

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