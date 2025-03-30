Андретти: Перес – реальный кандидат на место в Cadillac F1

Марио Андретти подтвердил, что считает Серхио Переса вполне реальным кандидатом на место в новой команде Cadillac F1, которая выйдет на старт чемпионата мира в 2026 году.

85-летний ветеран автоспорта ныне выполняет обязанности консультанта в заводском проекте General Motors и входит в состав совета директоров Cadillac F1.

«Безусловно, это может быть одним из вариантов, – заявил Андретти в интервью ESPN, имея в виду приглашение мексиканца. – Но я бы и рад что-то вам рассказать, однако такую информацию мы предпочитаем хранить в секрете, поскольку не хотим никого обнадёживать. Может быть, ничего из этого не сбудется, и это относится к нескольким областям».

Тот же Андретти ранее говорил, что в идеале одним из гонщиков будущей команды должен стать высококлассный профессионал с опытом выступлений в Формуле 1, а также в неё должен войти представитель американского автоспорта.

Когда его спросили о возможных американских кандидатах, Андретти признал: «Тут вариантов слишком много. А второе место в команде однозначно займёт один из опытных гонщиков, с которым будет возможность подписать контракт.

Мы все знаем, что в этом плане выбор вполне очевиден. Вероятно, если рассуждать реалистично, то у нас может быть список из трёх гонщиков, из которых мы будем выбирать. Но кто именно в него войдёт, я говорить не стану.

Сейчас мы активно думаем на эту тему, и последнее слово здесь не за мной, но я тоже смогу оказать определённое влияние на это решение. Повторюсь, не я один за него отвечаю…»

Серхио Перес расстался с командой Red Bull Racing после завершения сезона 2024 года, когда его результаты явно пошли на спад, и теперь, по его словам, хочет взять паузу продолжительностью в шесть месяцев, чтобы обдумать, чем он займётся в дальнейшем. При этом он уверяет, что перед ним «открыто множество дверей».

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