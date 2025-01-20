Смедли: Инженер не должен бояться задеть чувства гонщика

Роб Смедли, бывший гоночный инженер c опытом работы Ferrari и Williams, впоследствии сотрудничавший с Формулой 1 в роли технического консультанта, всегда отличался тем, что называл вещи своими именами. Он продолжает делать это и сейчас, в том числе, принимая участие в подкасте The Red Flags, раскритиковал подход гоночных инженеров нынешнего поколения.

Роб Смедли: «Теперь я уже не все гонки смотрю, но по ходу тех Гран При, которые я видел, мне хотелось крикнуть гоночным инженерам: “Соберись, приятель! Просто имей смелость сказать гонщику то, что ты должен ему сказать!”

Отношения между гоночным инженером и гонщиком должны быть такими: “Я сейчас тебе кое-что скажу, и ты должен действовать именно так, вот и всё”. Когда мне мой начальник что-то говорит, я должен это выполнить. Так устроен этот мир. А если в Формуле 1, где всегда исключительно высок прессинг, мы будем нарушать этот порядок, то ситуация выйдет из-под контроля.

Когда гоночные инженеры дают своим гонщикам инструкции, которые могут тем не понравиться, они не должны бояться задеть их чувства. Инженеры постоянно задают себе множество вопросов, например: надо ли принимать то или иное решение? Должен ли я попросить гонщика пропустить напарника? Какой будет его реакция?

В конечном итоге в подобных ситуациях после финиша будет доволен только один из двух гонщиков. Суть в том, что невозможно угодить всем сразу. Поэтому гоночным инженерам, чтобы принимать те решения, которые они должны принимать, необходима смелость. Полагаю, это относится не только к Формуле 1 – в жизни такое качество тоже пригождается. Если ты постоянно осторожничаешь и опасаешься действовать решительно, это добром не кончится.

Например, между Максом Ферстаппеном и Джанпьеро Ламбьязе установились очень хорошие рабочие отношения. Джанпьеро говорит Максу то, что считает нужным, а Макс часто возражает. С гонщиками иногда бывает трудно установить взаимопонимание, когда речь идёт о работе команды. Но именно инженерам приходится трудиться по ночам ради того, чтобы на следующий день их гонщики правильно действовали на трассе, и это надо ценить.

Я не раз говорил своим гонщикам: “Думаю, тебе стоит вернуться в гараж и принести команде извинения за своё поведение. Ты, мягко говоря, проявил себя не лучшим образом, поэтому будь добр, иди и признай, что был неправ!” И Джанпьеро тоже говорил Максу подобные вещи».

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