Стюарды не стали применять санкции к Леклеру и Строллу

Стюарды Гран При Китая не стали наказывать Шарля Леклера и Лэнса Стролл за нарушение регламента в пятничной квалификации к спринту.

Гонщики Ferrari и Aston Martin допустили одинаковые нарушения во второй сессии – слишком медленно ехали по трассе. Шарль объяснил свои действия тем, что замедлился, чтобы пропустить Льюиса Хэмилтона, который находился на быстром круге, а Лэнс замедлился, чтобы пропустить Ландо Норриса.

Поскольку Леклер и Стролл своими действиями никому не помешали, стюарды оставили без последствий их формальные нарушения.

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