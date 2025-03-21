ОФИЦИАЛЬНО. Бокс вернули в програму Олимпийских игр 2028 года

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20 марта на 114-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года.

Присутствующие функционеры проголосовали единогласно. Сессию посетили руководители World Boxing Борис ван дер Ворст и олимпийской комиссии Геннадий Головкин.

«Мы благодарны за решение вернуть бокс в олимпийскую программу. С нетерпением ждем возможности провести турнир в Лос-Анджелесе», – прокомментировал президент МОК Томас Бах.

Ранее олимпийский комитет отобрал в Международной боксерской ассоциации (IBA) лицензию на проведение турниров на Олимпиаде из-за постоянных коррупционных скандалов. Чтобы сохранить бокс на Играх, была создана другая организация World Boxing, которая займется проведением следующего боксерского турнира.

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sport.ua