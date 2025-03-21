Джокович и лидеры WTA прокомментировали иск профсоюза PTPA против теннисных органов

Новак Джокович, Арина Соболенко и Коко Гауфф на пресс-конференциях в Майами дали свои комментарии относительно последних событий в противостоянии PTPA с руководителями тенниса.



Новак Джокович, который является одним из основателей PTPA, объяснил, почему иск не был подан от его имени. Напомним, что среди 12 истцов были в частности Вашек Поспишил, еще один из основателей профсоюза, а также Ник Кириос, Райли Опелка, Сорана Кирстя. Несмотря на его критику ATP, семья Новака Джоковича связана с ассоциацией через менеджмент турниров в Сербии и Болгарии.

«Я никогда не был фанатом и сторонником разделения в нашем спорте, – заявил серб журналистам. – Но я всегда боролся за лучшее представительство, влияние и позиционирование игроков на мировом уровне в нашем спорте, который, по моему мнению, все еще не там, где должен быть, и где большинство игроков считают, что он должен быть, не только с точки зрения призовых, но и с точки зрения многих других моментов, которые также были изложены в этом документе. Я очень надеюсь, что все руководящие органы, включая PTPA, соберутся вместе и решат эти вопросы. Это классический судебный иск, это типичная ситуация: юристы против юристов. Поэтому, если быть откровенным, есть вещи, с которыми я согласен в иске, а есть вещи, с которыми я не согласен. И я считаю, что, возможно, некоторые формулировки были достаточно жесткими, но я думаю, что команда юристов знает, что они делают и какую терминологию они должны использовать, чтобы достичь нужного эффекта».

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Также журналисты поинтересовались мнениями Арины Соболенко, первой ракетки мира, и Коко Гауфф, третьей ракетки мира. Обе сказали, что не читали деталей иска. Известно, что документ состоит из 163 страниц.

«Честно говоря, у меня не было много времени на поиск информации, – сказала Соболенко. – Потому что я не хотела углубляться в это, поскольку пыталась сосредоточиться на своем теннисе. И я не хотела расстраиваться или что-либо из-за этой ситуации. Единственное, что я хотела бы видеть, это то, что, возможно, не только игроки WTA, но и все игроки получают больший процент от денег, которые они зарабатывают на турнирах, а особенно на турнирах Grand Slam. Я думаю, что это справедливо. Если вы посмотрите на другие виды спорта, то процент работает немного по-другому, поэтому я думаю, что это единственное пожелание, которое у меня есть».

«Честно говоря, у меня не так много информации обо всем этом, если откровенно, – сказала Гауфф. – Я узнала об иске тогда, когда и все остальные узнали. Поэтому у меня нет никакой информации, которой я могла бы поделиться. Я полностью «за», чтобы попытаться сделать спорт лучше, но я не знаю подробностей. Я просто увидел это в Instagram два дня назад.



Для меня, я думаю, самое главное – это больший процент от дохода в виде призовых. Однако я также не могу сидеть здесь и жаловаться. Я профессиональная спортсменка, мне неплохо платят за то, что я занимаюсь любимым делом. Объем работы не равен вознаграждению: я – спортсменка, а есть люди, которые имеют дело с гораздо более сложными вещами в этом мире. Если вы хотите сравнить это с другими видами спорта, то да, но если вы хотите сравнить это с другими вещами в жизни, я не собираюсь сидеть здесь и жаловаться.

Очевидно, что для женского тенниса важно, чтобы как можно большее количество турниров имело призовые на том же уровне, что и мужчины. Совсем другое дело, когда речь идёт об узнаваемости/популярности и подобных вещах, которые мы также можем улучшить».

btu.org.ua