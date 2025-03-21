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Футбол

Кипр – Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Кипр - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

    • Пока некоторые европейские сборные решают свои задачи в плей-офф Лиги наций, другие начинают квалификационную кампанию к чемпионату мира 2026.

    Кипр - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

    1.21 6.40 13.50 Узнать больше

    Стартуют в отборе, в частности, Кипр и Сан-Марино. Можно ли ожидать разгрома в этой паре? Есть яркий фаворит, однако хватит ли Кипру мастерства легко взять три очка?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Матч первого тура группы K квалификации Чемпионата Мира 2026 состоится в пятницу, 21-го марта 2025-го года, в 19:00. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 3 (медиасервис MEGOGO).

    Трансляция матча

    Кипр - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

    Кипр - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

    Кипр - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

    В эфире

    Кипр - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

    Трансляція матчу Кіпр – Сан-Марино Смотреть трансляцию

    Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в матч-центре UA-Футбол >>>

    www.ua-football.com

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