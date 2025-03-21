Льюис Хэмилтон: Не верится, что мы завоевали поул!

В прошлом году в Китае Льюис Хэмилтон стартовал из первого ряда в спринте, а в 2025-м, став гонщиком Ferrari, поднялся на одну строчку выше, завоевав поул в первой квалификации уик-энда. Шарль Леклер показал четвёртый результат, проиграв напарнику чуть больше двух десятых.

Льюис Хэмилтон (1-й): «Я не ожидал такого результата, но очень доволен и испытываю чувство гордости! Конечно, предыдущая гонка сложилась очень неудачно, ведь мы точно знали, что у машины есть потенциал, но не смогли его раскрыть.

Но сейчас мы здесь, в Шанхае, и это замечательный город, а я люблю эту трассу. Погода тоже очень радует, и наша машина с самого первого круга поехала быстро. Мы внесли правильные коррективы в настройки, а команда отлично поработала в процессе подготовки SF-25 к этой квалификации.

И всё-таки я в некотором потрясении, мне не верится, что мы завоевали поул! И хотя это не основная гонка уик-энда, мы обеспечили себе весьма благоприятное положение перед спринтом.

За счёт чего мне это удалось, я пока не знаю, надо будет проанализировать телеметрию, но я очень хорошо проехал первый сектор: думаю, именно там я добился основных улучшений. А вообще я постепенно прибавлял на всём протяжении круга.

Но можно прибавить ещё, и я постараюсь сделать это в следующей квалификации. Я очень обрадовался, когда остановил машину и увидел перед собой табличку с номером 1 – невероятно здорово добиться этого за рулём Ferrari».

Шарль Леклер (4-й): «У меня были сложности, с самого начала мне казалось, что я на шаг отстаю от Льюиса – просто сегодня он был быстрее. Сложнее всего пришлось при прохождении трёх первых поворотов круга, причём примерно так было и в прошлом году.

Жаль, что так произошло, а кроме этого, надо подчеркнуть, что результаты квалификации довольно плотные. Мы стартуем в спринте с 4-й позиции, это не радует, но зато Льюис завоевал поул, так что будем надеяться, что общими усилиями мы сможем хорошо провести завтрашнюю гонку.

Собрать всё воедино и правильно настроить машину было очень трудно, хотя всё-таки наши дела в квалификации шли уже лучше, чем на тренировке. Тем не менее, мы не на тех позициях, на каких хотелось бы быть, поэтому в процессе подготовки к завтрашней квалификации надо будет как следует потрудиться.

Впрочем, гонка – это уже совсем другая история, но какой она будет, мы узнаем только завтра. Однако предвижу, что по ходу спринта у нас будут проблемы с резиной».

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