Болельщики недовольны ценами на отели в Монреале

Болельщики, приехавшие в Монреаль на Гран При Канады, недовольны ценами на отели в дни гоночного уик-энда.

Агенство Canadian Press приводит мнение Полы Уодден, медицинского работника из канадской провинции Новая Шотландия, страстной поклонницы Формулы 1, которая полюбила этот вид спорта, посмотрев сериал Drive to Suvive на Netlfix.

Вместе с дочкой и её бойфрендом они приехали в Монреаль ещё в начале недели, но в отеле, где они жили, цена за номер в дни уик-энда увеличилась в два раза, поэтому им пришлось переселиться за город в гостиницу при аэропорте, но и там они платят около 600 канадских долларов за ночь.

«Цены на билеты нормальные, но расходы на проживание и всё остальное непомерно растут. Не знаю, может ли среднестатистический канадец позволить себе такие траты», – посетовала Уодден.

По её словам, поездка на Гран При обойдётся ей примерно в 7000 долларов, и это несмотря на переезд в более приемлемый по цене отель и решение сэкономить на авиабилетах – они приехали в Монреаль на автомобиле, проведя в дороге 12 часов.

А вообще, когда она выбирала подходящий отель, причём делала это заранее, цены колебались от 1200 до 4000 долларов за ночь.

Гран При для Монреаля – одно из главных событий лета, которое привлекает туристов – ожидается, что в этот уик-энд число только гостей города достигнет 350 тысяч. По расчётам городского департамента туризма, за эту неделю Монреаль заработает порядка 162 миллионов.

«В этом году, вероятно, цены несколько стабилизируются, став на 2-3% выше, чем год назад. Но все предыдущие пять лет я вижу, что цены постепенно повышаются, и в целом этот рост достигает существенных величин», – прокомментировал Ив Лалюмьер, представитель этого департамента.

Впрочем, по его словам, если платить в долларах США или в евро, то получается намного выгоднее, а также добавил, что в городе при этом проходит множество интересных событий, которые можно посещать бесплатно.

Уже с начала недели центр Монреаля украшен соответствующим образом, всюду видна символика Формулы 1, команд, реют символические клетчатые флаги, хорошо заметен и прочий декор гоночной тематики, а туристы с удовольствием фотографируются у шоу-кара Red Bull RB19, выставленного у магазина Fanabox, торгующего атрибутикой и сувенирами.

При этом хозяина магазина, Макса Биттона, тоже тревожит безудержный рост цен: «Множество болельщиков стремятся в Монреаль из-за гоночного наследия города, и им здесь нравится. Они готовы тратить большие деньги, но в какой-то момент всё это достигнет абсурдного уровня».

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