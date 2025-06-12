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Бокс

Украинский боксер прокомментировал свою победу на престижном турнире

Украинский боксер прокомментировал свою победу на престижном турнире

Instagram. Джамал Кулиев

Перспективный украинский боксер, чемпион Европы 2024 среди спортсменов до 23-х лет Джамал Кулиев эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал свою победу на престижном турнире Eindhoven Box Cup 2025, который завершился в Нидерландах:

– Какие у тебя впечатления от турнира и как оцениваешь свое выступление?

– Турнир оставил очень хорошие впечатления: и с организационной стороны, и по уровню конкуренции. Я доволен тем, как отработал, но всегда есть моменты, над которыми нужно работать, хотя для меня это еще один шаг вперед.

– Как оцениваешь уровень соперников на турнире в Эйндховене?

– Уровень соперников был достаточно высоким, самым трудным поединком для меня стал бой с представителем Казахстана, пришлось выложиться на максимум. Но в общем, каждый выход на ринг требовал полной концентрации, и это только добавляет мотивации, потому что можно соперничать с сильными, всегда интересно и именно такие бои больше всего развивают

– В чем, по твоему мнению, твое главное преимущество над соперниками?

– Думаю, мое главное преимущество, это холодная голова, дисциплина, характер и умение быстро адаптироваться к разным стилям соперников.

– Какие цели ставишь перед собой на этот год?

– Хочу показать себя на самом высоком уровне, отобраться на чемпионат мира и достойно выступить там, продемонстрировать свой уровень. Это важный шаг на пути к главной цели – Олимпийским играм

– Планируешь ли в ближайшее время совмещать олимпийский бокс с выступлениями в профи?

– Пока я полностью сосредоточен на любительской карьере, но не исключаю, что впоследствии снова выйду на профессиональный ринг, – рассказал Кулиев.

sport.ua

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