Экс-чемпион мира спрогнозировал развитие событий в бое Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джей Опетая поделился экспертным мнением относительно исхода предстоящего боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.

«Разница в габаритах, очевидно, сыграет роль. Рост Фьюри больше двух метров, Усика — 192 см. Но Фьюри еще нужно воспользоваться преимуществом. У него есть навыки для победы, однако нужно их применить. Ему важно воспользоваться сильными сторонами. То же касается и Усика

Мне кажется, что они выбросят много ударов и попытаются украсть друг у друга раунды. Не думаю, что будет нокаут. Преимущественно это будет шахматная партия, и я хочу ее увидеть», — заявил Опетая.

Ранее Джей Опетая рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри.

sport.ua