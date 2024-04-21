Не грав місяць і повернувся на святкування. Побачили, як Агада витанцьовував з пляшкою в автобусі «Прометея»

20 квітня «Прометей» вдруге став чемпіоном Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.

Проте стався дивовижний камбек. Калеб повернувся у ростер на фінал ЛЕБЛ проти «Калева». У переможному матчі він зіграв одну хвилину і один раз не влучив у кошик.

Проте, авжеж, він максимально емоційно приєднався до святкувань результату, до якого встиг докластися ще у регулярному сезоні. У сторіз Рональда Марча з’явилося відео з автобусу команди, де Агада витанцьовує з пляшкою в руках і дегустує напій:

Фото/відео: bucketmanron

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