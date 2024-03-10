Бостон обыграл Финикс, Денвер победил Юту в НБА

Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк не выходил на площадку

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли семь матчей регулярного чемпионата.

Бостон на выезде обыграл Финикс. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк на площадку не выходил. Среди других матчей игрового дня отметим результативные победы Денвера над Ютой и Далласа над Детройтом.

Лос-Анджелес Клипперс — Чикаго Буллз — 112:102 (23:29, 23:28, 37:28, 29:17)

Детройт Пистонз — Даллас Маверикс — 124:142 (33:35, 32:34, 23:35, 36:38)

Шарлотт Хорнетс — Бруклин Нетс — 110:99 (31:35, 32:17, 27:30, 20:17)

Голден Стэйт Уорриорс — Сан-Антонио Сперс — 113:126 (27:32, 16:30, 36:34, 34:30)

Финикс Санз — Бостон Селтикс — 107:117 (26:31, 24:31, 28:25, 29:30)

Денвер Наггетс — Юта Джаз — 142:121 (38:22, 40:22, 24:44, 40:33)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Торонто Рэпторс 128:118 OT (33:16, 30:30, 29:35, 21:32, 15:5)

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