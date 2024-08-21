Старый Луцк продлил контракты с Мусиенко, Дюпиным и Липовцевым

Все трое присоединились к волынской команде в прошлом сезоне

Старый Луцк продлил контракт с защитником Антоном Мусиенко, а также форвардами Александром Дюпиным и Дмитрием Липовцевым.

Все трое присоединились к волынской команде в прошлом сезоне. Мусиенко среди них проводил на площадке больше всего времени — в среднем 25 с половиной минут. Защитник набирал 6,4 очка, 4,6 подбора и 2,9 ассистов.

Дюпин в среднем набирал 3,2 очка и совершал 2,1 подбора. Липовцев провел 11 встреч и за это время имел показатели 3,6 очка, 3,1 подбора и 1,2 ассиста.

Ранее Старый Луцк продлил контракты с защитником Александром Прозапасом и форвардом Петром Глушко. Оба игрока прошли вместе с командой путь от Первой лиги до Суперлиги.

Ранее луцкая команда подписала на новый сезон центрового Степана Лесыка, разыгрывающего Павла Горобченко и форварда Аарона Ридли. Также клуб переподписал контракт с Маркизом Джексоном. Последним новичком клуба стал форвард СумГУ Максим Михайлов.

Старый Луцк занял седьмое место в регулярном чемпионате Суперлиги-2023/24. Луцкая команда в четвертьфинале плей-офф уступила Ровно.

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