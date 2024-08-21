Монтеррей. Сарасуа – единственная мексиканка во втором круге, Френх прервала победную серию Подороски

На турнире WTA 500 в Мексике завершились матчи первого круга

Монтеррей, Мексика • 19-24 августа • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Донна Векич (Хорватия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Рената Сарасуа (Мексика) – Виктория Родригес (Мексика, WC) 6:1, 6:4

Петра Мартич (Хорватия) – Кэрол Чжао (Канада, Q) 7:6(2), 3:6, 6:2

Юань Юэ (Китай, 7) – Александра Крунич (Сербия, Q) 4:6, 6:2, 6:3

Линда Носкова (Чехия, 6) – Анна Данилина (Казахстан, Q) 6:0, 6:1

Ван Сиюй (Китай) – Татьяна Мария (Германия) 6:0, 6:3

Магдалена Френх (Польша, 9) – Надя Подороска (Аргентина) 6:4, 4:6, 6:4

Рената Сарасуа во второй раз в этом сезоне выиграла матч в основной сетке турнира WTA. Первая победа мексиканки была в апреле на турнире WTA 250 в Боготе.

Линда Носкова одержала первую победу за последние четыре матча. Дальше чешка встретится с Ван Сиюй и попробует взять реванш у китайской теннисистки за поражение на Олимпиаде в Париже.

Магдалена Френх остановила победную серию Нади Подороски, которая на прошлой неделе выиграла титул WTA 125 в Барранкилье. Во втором круге полька сыграет против “лаки лузера” Лины Глушко, которая в своём матче первого круга была сильнее украинки Катерины Володько.

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