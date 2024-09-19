Хуахин. Ни одной сеяной теннисистке не удалось выйти в четвертьфинал

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Таиланде

Хуахин, Таиланд • 16-22 сентября • хард • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Май Хонтама (Япония) – Ланлана Тараруди (Таиланд, WC) 2:6, 6:4, 6:1

Арианне Хартоно (Нидерланды, Q) – Гао Синьюй (Китай, Q) 6:1, 4:6, 6:2

Ребека Масарова (Испания) – Ван Синьюй (Китай, 3) 7:6(6), 3:6, 7:5

Лаура Зигемунд (Германия) – Ван Сиюй (Китай, 5) 7:6(3), 4:6, 7:6(1)

Яна Фетт (Хорватия) – Варвара Грачёва (Франция, 8) отказ

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Магда Линетт (Польша, 4) 7:6(6), 6:4

Тамара Зиданшек (Словения) – Кэти Волынец (США, 6) 3:6, 6:4, 6:4

Надя Подороска (Аргентина) – Катержина Синякова (Чехия, 2) 6:3, 6:3

Арианне Хартоно второй раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире WTA. Впервые она сыграла на этой стадии в прошлом году в Осаке, где уступила Май Хонтаме, против которой сыграет дальше в Хуахине.

Ребекка Шрамкова (№102 WTA) записала в свой актив пятую в карьере победу над соперницей из топ-50 и вторую в текущем сезоне. В мае словачка была сильнее Кэти Бултер на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме. Напомним, что на прошлой неделе Шрамкова провела свой дебютный финал в Туре на турнире в Монастире.

Четвертьфинальные пары: Хонтама – Хартоно, Масарова – Зигемунд, Фетт – Шрамкова, Зиданшек – Подороска.

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