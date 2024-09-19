Карлос Сайнс: Между мной и Серхио никаких обид

Гонка в Баку закончилась для Карлоса Сайнса и Серхио Переса столкновением на выходе из второго поворота. В четверг в Сингапуре гонщик Ferrari рассказал, что сразу после столкновения провёл неловкие 20 минут в медицинском центре трассы вместе с Серхио, во время которых они обсудили инцидент и упущенный подиум.

«Мы неловко сидели рядом друг с другом на протяжении 20 минут в медицинским центре, – рассказал Карлос Сайнс. – На нас обоих были надеты пульсометры, которые контролировали основные жизненные показатели.

Мы переглянулись и вместе сказали: «Приятель, как это вообще произошло?» И оба ответили: «Я не знаю». Я добавил: «Я не имею ничего против тебя, Серхио, я не пытался закрыть перед тобой траекторию. Я ничего не делал».

Мы разговаривали и пытались проанализировать, что произошло. И внезапно спустя эти 20 минут, мы согласились, что иногда спорт бывает очень несправедливым. Мы сидели там и оба думали, что оба умудрились не финишировать на подиуме. Мы должны были подняться на подиум.

Шины Hard на машине Шарля уже перестали держать трассу. Скорее всего, мы с Серхио оба обогнали бы его. И мы сидели в медицинским центре и думали: «Как мы смогли упустить подиум?»

В конце концов, мы даже пошутили об этом, так что никаких обид между нами с Серхио».

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